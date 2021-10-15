В Мурманской области стартовала Всероссийская перепись населения

В Мурманской области, как и во всей стране, стартовала перепись населения. Впервые в истории для её проведения широко используются цифровые технологии: переписчики оснащены планшетами, доступна возможность самостоятельно ответить на вопросы переписи в онлайн-формате.



В рамках переписи россияне ответят на 33 вопроса, среди которых: пол, возраст, гражданство, владение языками, место рождения, национальность, образование, состояние в браке, количество детей, источники средств к существованию, занятость, а также о состоянии жилого помещения.



Проживающие в стране временно ответят на 7 вопросов сокращённой формы переписного листа, в том числе о цели приезда в Россию и продолжительности проживания на территории страны.



С 15 октября по 8 ноября россияне могут пройти процедуру переписи в электронном виде на сайте «Госуслуги»: сервис работает по ссылке. Простая инструкция, как заполнить переписной лист, опубликована здесь.



С 18 октября по 14 ноября пройти опрос можно из дома: переписчики будут иметь при себе удостоверение, действительное при предъявлении паспорта, синий шарф, светоотражающий жилет такого же цвета и портфель.



Кроме того, в регионе будут работать стационарные участки – их перечень и адреса расположения можно найти на сайте Мурманскстата и официальных сайтах муниципальных администраций.

Главный информационный ресурс переписи – https://www.strana2020.ru/