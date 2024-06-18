В Мурманской области стартовала всероссийская социальная кампания «ПРОдвижение БЕЗопасности» в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

В рамках всероссийской социальной кампании «ПРОдвижение БЕЗопасности» на территории региона будут проводиться информационно-пропагандистские мероприятия «Дорожное колесо фортуны». Проект реализуется в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Всего для проведения выбрано 40 регионов по всей России. Мурманск оказался среди участников.

Так, на автозаправочных станциях столицы Заполярья в «Дорожном колесе фортуны» у водителей есть возможность проверить свои знания о факторах, влияющих на правильный выбор скорости. Всех участников, согласившихся проверить свои знания, ждут призы, а тем, кто затрудняется с ответами, консультанты напомнят, как правильно и безопасно выбирать скорость.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, основные цели мероприятия – предупреждение причин возникновения и снижение количества ДТП, тяжести их последствий, а также привлечение внимания населения к основным факторам риска ДТП, которые связаны с несоблюдением скоростного режима. Эти знания полезны не только новичкам: по статистике, чаще остальных такие аварии совершают опытные водители в возрасте 30–39 лет. Интерактивный характер, уверены организаторы, привлечёт дополнительное внимание к проекту, что повысит его эффективность и поможет донести до людей главный посыл акции: «Не полагайтесь на фортуну – правильно выбирайте скорость!».