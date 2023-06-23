В Мурманской области стартовала Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей»

Сегодня в Мурманской области вместе со всей страной стартовала Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей». В регионе мероприятие проходит одновременно на 8 площадках: в Мурманске, Кировске, Апатитах, Кандалакше, Мончегорске, Ковдоре, Коле и Никеле. Участие в открытии ярмарки в заполярной столице приняла заместитель губернатора Елена Дягилева. В своём приветствии участников масштабного мероприятия она отметила важность организации диалога между соискателями и работодателем, а также эффективность модернизации служб занятости региона.

«Мурманская область вошла в число 17 пилотных регионов, где в рамках нацпроекта «Демография» реализуется проект по комплексной модернизации службы занятости. Речь идет не только о создании комфортной среды, но и внедрении нового подхода, когда в одном месте человек может получить весь спектр услуг – от помощи в составлении резюме до подбора индивидуального карьерного вектора», – подчеркнула вице-губернатор.

Елена Дягилева также отметила высокий потенциал региона для опытных специалистов всех отраслей, а также выпускников учреждений среднего профессионального и высшего образования, в том числе из других регионов страны.

«За четыре года в регион вложено 900 млрд инвестиций, мы на втором месте в СЗФО по росту инвестиций, лидеры по количеству резидентов АЗ РФ. Уже создано 5300 рабочих мест, и число возможностей будет только расти. Наша общая задача – рассказать об этом нашей молодёжи и специалистам, которые выберут Кольское Заполярье для жизни и работы. Желаю всем участникам Ярмарки успешной работы!», – отметила заместитель губернатора.

На площадках ярмарки в Мурманской области северянам представлены предложения от более 100 организаций, работающих в нашем регионе. В течении всего дня можно не только ознакомиться с вакансиями, но и составить резюме при содействии карьерного консультанта и сразу пройти собеседование с несколькими работодателями. Для посетителей ярмарки также организованы лекции и мастер-классы, благодаря которым можно грамотно выстроить карьерный вектор, узнать больше о программах переобучения и вариантах государственной поддержки при трудоустройстве.

Масштабное мероприятие проходит одновременно более чем на 1,3 тысячи площадок по всей стране. Планируется, что в нем примут участие порядка 320 тысяч человек. Еще сотни тысяч россиян смогут присоединиться к событию онлайн: на портале «Работа России» при поддержке Российского общества «Знание» и информационного агентства ТАСС проходит 8-часовой онлайн-марафон, посвященный вопросам рынка труда. Трансляция доступна по ссылке.

«Всероссийская ярмарка трудоустройства – это навигатор возможностей современного рынка труда. Посетители ярмарки могут одновременно встретиться с большим количеством работодателей, узнать об условиях будущей работы, востребованных профессиях, возможностях государственной поддержки в случае переезда или получении новой профессии. По итогам регионального этапа, который прошёл в апреле, работу смогли найти более 49 тысяч человек», – отметила вице-премьер Татьяна Голикова.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Всероссийская ярмарка трудоустройства в этом году проводится впервые. Первый этап прошёл 14 и 15 апреля в кадровых центрах Мурманска и Кировска, их посетили порядка двух тысяч северян. 36 работодателей, в числе которых крупнейшие компании региона, предложили участникам свыше 1900 вакансий по разным специальностям.

Фото: https://gov-murman.ru