В Мурманской области стартовала заявочная компания на получение грантов для будущих кораблестроителей

Министерство образования и науки Мурманской области проводит конкурсный отбор на предоставление грантов для вузов региона, реализующих программы среднего профессионального образования по группе специальностей «Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта».

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, заявки принимают с 8 февраля по 9 марта по адресу: 183025, Мурманск, ул. Трудовых Резервов, 4, Министерство образования и науки Мурманской области, отдел профессионального образования и науки (каб. 14) в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00).

С порядком предоставления гранта можно ознакомиться по ссылке: здесь.