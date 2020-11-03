В Мурманской области стартовали интеллектуальные игры «РосКвиз», приуроченные Дню народного единства

В рамках нового формата информационной работы сторонников партии «Единая Росси» на базе областной научной библиотеки в режиме «ZOOM» стартовала третья волна интеллектуальных игр «РосКвиз». Она приурочена Дню народного единства.

Как сообщила библиограф отдела информационного обслуживания научной библиотеки Юлия Мосеева, турнир состоял из пяти тематических раундов. Игрокам предлагалось ответить на вопросы различного уровня сложности, в том числе на смекалку, логику и сообразительность. Однако в большей мере требовались знания истории, географии, этнографии России.

В преддверии игры к участникам интеллектуального турнира обратилась руководитель регионального исполнительного комитета Татьяна Сахарова. «Прохождение заданий «РосКвиза» – это не только способ проверить свои знания. Для победы в этом непростом поединке требуется, в первую очередь, слаженная работа всей команды. Желаю вам успеха»,- подчеркнула она.

В состязании приняли участие команды из шести муниципалитетов Мурманской области: Снежногорска, Полярного, Гаджиево, Ревды, Североморска и Кандалакши.

Все игроки проявили умение эффективно работать в команде и быстро принимать согласованные решения. Само состязание эрудитов прошло увлекательно и динамично.

Команда из посёлка Ревда уверенно шла к победе. Она и стала победителем «РосКвиза», набрав 61 балл. Команда из Североморска заняла 2 место с 56 баллами. У команды из Гаджиево 3 место – 53 балла.