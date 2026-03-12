В Мурманской области стартовали курсы повышения квалификации для педагогов по обучению пилотированию и техническому обслуживанию БПЛА

Образовательная программа организована региональным Министерством образования и науки и Институтом развития образования совместно с филиалом Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «ВОИН».

Обучение проходит на базе Губернаторского лицея в Мурманске и продлится до 21 марта. В программе принимают участие более 20 педагогов из образовательных организаций Мурманска, Кировска, Апатитов, Ковдора, Кандалакши, Оленегорска, Мончегорска, Заозерска, Североморска, Полярных Зорь, Кольского и Печенгского округов, где открыты центры беспилотных авиационных систем.

В ходе обучения они познакомятся с устройством БПЛА, освоят навыки самостоятельного ремонта и технического обслуживания. Практический блок программы включает ориентирование по карте, полёты на специализированном симуляторе, а также выполнение реальных полётов на беспилотных летательных аппаратах. Специальный курс проведут военнослужащие 61-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты.

«Сегодня беспилотные технологии становятся важной частью современной экономики и инженерного образования. Наша задача – подготовить педагогов, которые смогут качественно и интересно передавать знания школьникам и студентам. Такие программы позволяют учителям не только познакомиться с устройством БПЛА, но и получить практические навыки. В дальнейшем это поможет развивать работу центров беспилотных авиасистем (БАС) и формировать у ребят востребованные технологические компетенции», – отметила министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова, подчеркнув, что в этом году в рамках губернаторской программы «Арктическая школа» в регионе планируется открытие не менее пяти центров БАС.

Напомним, с 2025 года по инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в регионе открыт 21 центр беспилотных авиационных систем, в том числе в рамках проекта «Арктическая школа». Создание таких центров является важной частью реализации губернаторского плана «На Севере – жить!» и направлено на формирование у школьников и студентов компетенций, востребованных в ключевых отраслях экономики региона и страны.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/563599/#&gid=1&pid=4