В Мурманской области стартовали масштабные учения волонтёров-спасателей

В учениях принимают участие сто добровольцев из Псковской области, Республики Коми, Пермского края, а также 30 волонтёров из Мурманска. Волонтёров ждёт интенсивное обучение, в рамках которого они будут оттачивать навыки оказания первой помощи, научатся эффективно использовать специальную аппаратуру для связи и навигации. Новейшими методиками поиска и эффективными техниками спасения поделятся постоянные союзники Национального центра – инструкторы Российского университета спецназа.

6 июля при поддержке Единого волонтёрского центра Мурманской области стартовал четвёртый этап крупномасштабных учений волонтёров Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям.

В учениях принимают участие сто добровольцев из Псковской области, Республики Коми, Пермского края, а также 30 волонтёров из Мурманска. Волонтёров ждёт интенсивное обучение, в рамках которого они будут оттачивать навыки оказания первой помощи, научатся эффективно использовать специальную аппаратуру для связи и навигации. Новейшими методиками поиска и эффективными техниками спасения поделятся постоянные союзники Национального центра – инструкторы Российского университета спецназа.

«Результат работы волонтёров – это спасение жизни. То дело, которое вы начинаете, те знания, которые вы сможете получить сейчас благодаря Центру помощи пропавшим и пострадавшим детям, всё это важно для волонтёрской деятельности. Спасибо вам за ваше бескорыстие и за участие в таком сложном, но благородном деле!» – отметила руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области Евгения Чибис.

Закрепить полученные знания волонтёры смогут в рамках учебного поиска, который состоится 9 июля. В этот день они продемонстрируют свои навыки по спасению человека. За процессом будут следить сотрудники МЧС, скорой помощи и силовых структур, и именно они дадут профессиональную оценку действий поисковиков. Подготовка волонтёров реализуется бесплатно – в рамках проекта, разработанного по инициативе председателя попечительского Совета Национального центра Елены Мильской.

«После нескольких успешно пройденных этапов приходит осознание, насколько велика и многолика наша страна. Загадочная дальневосточная тайга, величественный и согретый жарким солнцем юг, бескрайние просторы Центральной России – все это покорилось волонтёрам Национального центра. И вот добровольцы без сомнений приехали завоёвывать Кольское Заполярье! Природа, с которой приходится вступать в схватку нашим волонтерам ради спасения жизней, не прощает ошибок. Но залог успеха всегда лежит в знании слабых сторон противника, отработке и укреплении своих навыков. Именно этому и предстоит научиться ребятам – без страха смотреть в глаза суровому Крайнему Северу. Ради жизни детей, ради веры в самоотверженных людей, коими и являются наши волонтёры», – подчеркнула председатель попечительского Совета Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Елена Мильская.

Одним из партнёров Национального центра в Мурманской области является ГОБУМП «Региональный центр развития добровольчества и поддержки молодёжных движений». Очередной этап учений в Северо-Западном федеральном округе – предпоследняя остановка перед заключительными учениями в Сибири, сообщило Министерство информационной политики Мурманской области.

Фото и видео: https://51.mchs.gov.ru/deyatelnost/stranicy-s-glavnoy/press-sluzhba/novosti/4786572