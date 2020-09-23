В Мурманской области стартовали межведомственные учения в плохих погодных условиях

На территории Российской Федерации проводятся командно-штабные учения по ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов. В связи с текущей эпидемиологической обстановкой особое внимание уделяется действиям сил и средств в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Вчера стартовали комплексные командно-штабные учения в Мурманской области, в ходе которых будет проверена готовность сил территориальной подсистемы РСЧС к ликвидации последствий условной чрезвычайной ситуации, возникшей в акватории Мурманского морского порта по причине разлива нефтепродуктов.

По легенде первого дня учений произошло сильное ухудшение погодных условий. Комплекс неблагоприятных метеоявлений включил в себя усиление ветра, гололедицу, ухудшение видимости и состояния дорог.

Был организован сбор комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Мурманской области.

Также были отработаны действия по оповещению и сбору личного состава, налажено взаимодействие с органами управления и силами РСЧС. Все органы управления переведены в режим функционирования «Повышенная готовность». На всех уровнях местного управления проведён комплекс превентивных мероприятий, направленный на минимизацию последствий прохождения опасного метеорологического явления.