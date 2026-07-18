В Мурманской области стартовали съёмки грантовых молодёжных кинопроектов

В Кольском Заполярье начались съёмки трёх короткометражных лент: «Ветер Гипербореи», «Саамская сказка» и «Оберегая северный берег». Это молодёжные кинопроекты, которые получили грант от областного правительства.

Так, съёмочная группа фильма «Ветер Гипербореи» (Творческое объединение «Хвоя») уже провела три рабочих смены – в областном центре и Ковдоре. По сюжету два древнегреческих бога Аполлон и Гермес спорят на судьбу девушки Полины. Один видит её в искусстве, другой – в бизнесе. Однако окончательный выбор остаётся за Полиной. Сценарий создал мурманский писатель Владимир Белошеев. Режиссёром выступила Анна Цедрик. В картине снимаются актёры Драматического театра Северного флота: Илья Сирин, Андрей Редлих, Юлия Писарева и Дмитрий Лапин.

Также к съёмкам готовятся авторы проекта «Саамская сказка» – игрового фильма по мотивам саамской сказки Евгении Пации «Семилетний стрелок из лука». Режиссёр – Александра Вострова, продюсер – Кристина Бородина. Локацией для фильма станет саамская деревня в Ловозерском округе. Основные смены пройдут с 5 по 7 августа. Все актеры – жители Мурманской области, в том числе и коренные саами.

Кроме того, идёт подготовка к работе над документальным фильмом «Оберегая северный берег». Лента посвящена волонтёрам, которые занимаются уборкой побережья Баренцева моря. Сейчас команда дорабатывает поэпизодный план, организует мероприятия с участием главных героев Владимира и Ульяны Латка. В режиссёрском кресле – Александра Гайченок, продюсер – Анна Зайцева. Съемки состоятся в августе в Териберке.

Как отмечает региональное Министерство культуры, поддержка киноиндустрии в регионе – одна из задач народной программы «На Севере – жить!». По итогам грантового конкурса в этом году на реализацию кинопроектов молодёжи выделено 1,5 млн рублей. Благодаря системной работе правительства и Центра развития кинопроизводства количество фильмов, снятых в Мурманской области, увеличилось в несколько раз: с 4 в 2019 году до 38 в 2025-ом.

Фото (Творческое объединение «Хвоя», Центр развития кинопроизводства региона): https://gov-murman.ru/info/news/571303/#&gid=1&pid=6