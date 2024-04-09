В Мурманской области стартовали съёмки короткометражного фильма «Лошадка в сугробе»

Кинематографисты из Санкт-Петербурга, Мурманска, Калининграда, Кандалакши и Мончегорска приступили к съёмкам короткометражного игрового фильма «Лошадка в сугробе». Двое суток съёмочная группа работала в селе Кузомень на Терском берегу Белого моря.

Фильм о молодой учительнице, переехавшей в северное поморское село, снимает мурманский режиссёр и продюсер Мария Олейник.

В марте «Лошадка в сугробе» стала одним из победителей конкурса грантов губернатора Мурманской области на реализацию кинопроектов молодёжи.

В апреле кинематографисты сняли зимние сцены, в создании которых принимали участие более 30 человек и пять диких кузоменских лошадей. К месту съёмок кинематографисты с оборудованием добирались снегоходами. Следующий съёмочный период запланирован на вторую половину лета и тоже пройдёт на Терском берегу.

Фильм создаётся при поддержке Министерства культуры Мурманской области, а кроме того, проект поддерживается народными финансированием – краудфандингом.

Фото (Артём КОРЖУКОВ): https://gov-murman.ru