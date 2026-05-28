В Мурманской области стартовали съёмки спецсерий детективного сериала «Наш спецназ» по сценарию заполярного писателя

Кинокомпания «Триикс Медиа» по заказу «Пятого канала» приступила к съёмкам четырех спецсерий в Мурманске. Сюжет расскажет о бойцах петербургского СОБРа, которые прибывают в столицу Кольского Заполярья для выполнения особых задач.

Команда «Трефы» расследует похищение икон в петербургском антикварном салоне и выходит на след скупщика в Мурманске. На Кольском полуострове героям предстоит столкнуться с контрабандистами из Финляндии, лжеполицейскими и вычислить бандита из 1990-х.

В массовых сценах и эпизодах активно задействованы северяне. Кроме того, одним из ведущих сценаристов компании является наш земляк из Оленегорска, член Союза писателей России Александр Рыжов (Руж). Им написан сценарий к первым двум мурманским сериям «Нашего спецназа» из запланированных четырёх.

Главные роли исполняют Сергей Горобченко, Никита Чеканов, Матвей Жизневский, Никита Василевский и Андрей Папанин. Режиссёр-постановщик — Виктор Шкуратов.

Съёмки продлятся 14 смен и полностью завершатся к середине июня.

Выход спецсерий сериала можно посмотреть в эфире «Пятого канала».

Как отмечает vk.com/murmanculture, развитие кинопроизводства в Мурманской области — одна из ключевых задач народной программы «На Севере — жить!». Результатом системной работы стало увеличение количества кинопроектов, снятых в регионе, с 4 в 2019 году до 38 в 2025 году.

Фото (Сергей ЕЩЕНКО): https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457288102%2Fwall-139605315_32895