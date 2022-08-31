В Мурманской области стартовало досрочное голосование

Сегодня в территориальных избирательных комиссиях Мурманской области стартовало досрочное голосование на муниципальных выборах и довыборах. Об этом сообщили в Мурманской областной избирательной комиссии.

Отдать свой голос можно на выборах депутатов в ЗАТО п. Видяево и Ковдорском муниципальном округе, а также на дополнительных выборах депутатов в г. Мурманске, ЗАТО г. Североморск, городах Апатиты, Кировск, Оленегорск, Кольском районе, Печенгском муниципальном округе и гп. Молочный.

Проголосовать досрочно может избиратель, который в день голосования 11 сентября 2022 года по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные причины) будет отсутствовать по месту своего жительства и не сможет прибыть в помещение для голосования на избирательном участке, на котором он включен в список избирателей.

Как пишет ИА «СеверПост», досрочное голосование будет проходить с 31 августа по 6 сентября в территориальных избирательных комиссиях. А с 7 по 10 сентября принять участие в досрочном голосовании можно будет уже на участковых избирательных комиссиях.

Для того, чтобы проголосовать досрочно, необходимо обратиться в соответствующую избирательную комиссию с заявлением. В заявлении указывается причина досрочного голосования. Заявление можно оформить непосредственно в избирательной комиссии.

При себе необходимо иметь паспорт гражданина Российской Федерации (либо документ, заменяющий паспорт гражданина РФ).

Напомним, муниципальные выборы и довыборы пройдут в 10 муниципалитетах Мурманской области 11 сентября.