В Мурманской области стартовало голосование по выбору дворовых территорий, подлежащих ямочному ремонту в 2024 году
Ещё одной важной темой оперативного совещания, которое провёл вчера губернатор Андрей Чибис, стало благоустройство. Он призвал жителей Мурманской области обратить на неё особое внимание.
«На портале «Наш Север» стартовало онлайн-голосование, которое поможет выбрать дворовые территории, где в 2024 году в первую очередь будут проводиться работы по ямочному ремонту. Голосование продлится до 17 марта. На выбор жителей выставлены предложения, собранные муниципалитетами при участии управляющих компаний и товариществ собственников жилья», – рассказал Андрей Чибис.
Глава региона сообщил, на данный момент потребность в ямочном ремонте составляет более 145 тысяч квадратных метров. Голосование поможет определить наиболее востребованные территории, – там, где необходимо провести работы в первую очередь.
«Поэтому прошу жителей муниципалитетов быть активными и голосовать за объекты в своих населенных пунктах. От вашей активности зависит, что мы будем ремонтировать в первую очередь. Если говорить о результатах прошлого года, в 2023 году ремонтные работы уже были проведены на территориях 276 дворовых проездов, прилегающих к 328 многоквартирным домам. Общий объём составил 46 тысяч квадратных метров. В этом году мы выделяем на эти цели еще 300 миллионов рублей», – отметил губернатор.
Подробнее о ходе проведения онлайн-голосования доложила заместитель губернатора – министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Мария Гаврилова.
«Сделать свой выбор могут жители, зарегистрированные на территории Мурманской области в соответствующем муниципалитете, достигшие 16-летнего возраста, а также имеющие подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг», – отметила вице-губернатор.
С 20 по 27 марта, уже после завершения голосования, Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области проведёт конкурсный отбор, для участия в котором муниципальные образования представляют заявки с приложением необходимых документов, в том числе итоги голосования и копии протоколов проведения общих собраний собственников помещений многоквартирных домов.
«Рассмотрение и оценка заявок осуществляются межведомственной комиссией Мурманской области по обеспечению реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». При рассмотрении заявок учитывается численность населения муниципального образования», – Мария Гаврилова.
По её словам, адресный перечень будет утверждён на заседании межведомственной комиссии до конца апреля текущего года. Плановый период проведения работ по ямочному ремонту запланирован с 15 июня по 1 сентября.
Как сообщает Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области, вышеупомянутые меры не отменяют проведения основных работ, которые будут выполняться в запланированные сроки. Голосование на «Нашем Севере» проводится, чтобы привлечь местных жителей к активному участию в жизни своих населенных пунктов и определить приоритетные территории, подлежащие ямочному ремонту.
«Дворы - важнейшее направление. Помимо того, что дворы ремонтируются комплексно, необходим оперативный ремонт. Озвученная программа важная, прошу муниципалитеты быть готовыми к чёткому выполнению тех приоритетов, на которые укажут жители, а Минград прошу эту работу организовывать и следить, чтобы работы были обеспечены в срок», – резюмировал губернатор.
Фото: https://gov-murman.ru