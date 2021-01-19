В Мурманской области стартует акция «Студенческий десант»

В Мурманской области стартует ежегодная акция «Студенческий десант», организатором которой выступает Министерство внутренних дел России. Она направлена на популяризацию деятельности полиции в обществе и повышение уровня доверия к органам внутренних дел со стороны граждан.

Акция продлится с 19 по 23 января. В рамках проекта полицейские региона пригласили студентов вузов и учреждений среднего профессионального образования пройти однодневную стажировку в подразделениях УМВД России по Мурманской области.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, ребята смогут лично познакомиться с работой сотрудников, а также получить ответы на все вопросы, связанные с организацией деятельности органов внутренних дел. Стоит отметить, что после таких посещений многие студенты всерьез задумываются о том, чтобы после окончания учебного заведения пойти работать в полицию.

В Мурманске участникам акции предстоит посетить Экспертно-криминалистический центр УМВД России по Мурманской области, попробовать себя в роли инспекторов дорожно-патрульной и патрульно-постовой служб.