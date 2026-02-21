В Мурманской области стартует автопробег «Герои Z», приуроченный к Дню защитника Отечества

Автопробег от Североморска до Заозерска, который стартует 21 февраля, это патриотическая акция, которую организует территориальная организация Северного флота Профсоюза гражданского персонала Вооружённых Сил России в поддержку военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.

Начнётся мероприятие в Североморске с митинга в 10.00, после чего автоколонна стартует по маршруту: Североморск - Мурманск - Заозерск.

Финишировать организаторы планируют в 14.00 в Заозерске на территории вертолётной площадки. После этого, в 14.30 состоится возложение венков и цветов к воинскому захоронению «Братская могила погибших советских воинов 1941–1944 год» и торжественное разворачивание копии флага Знамени Победы.

Фото (Профсоюз Северного флота): https://vk.com/zaozadm?ysclid=mlgqwq22wf207620088&z=photo-171749274_457279595%2Ff72213fb39e3767a27