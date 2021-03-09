В Мурманской области стартует четвертый этап исследования на антитела к COVID-19

С 9 по 16 марта в Мурманской области пройдет четвёртый этап исследования населения на популяционный иммунитет к вирусу SARS-CoV-2.

Напомним, первый этап прошел в августе 2020 года, в исследовании участвовали 3117 человек. Кровь сдавали и дети, и взрослые. Во втором этапе, в октябре 2020 года, участвовали 2008 человек. Это те же самые люди, которые сдали кровь на первом этапе.

В рамках третьего этапа исследователи определяли дальнейшую стойкость иммунного ответа и его динамику у каждого волонтёра и в популяции в целом. Наблюдение за показателями у одних и тех же людей позволило оценить изменение иммунной прослойки населения в динамике за 7 месяцев.

Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, на очередном этапе будут изучать длительность сохранения антител в организме человека и динамику иммунного ответа.

Участники четвёртого этапа получат приглашения по электронной почте.