В эту субботу, 27 августа, в Мурманской области стартует Декада здорового образа жизни «Спортивные каникулы в Заполярье», в рамках которой северяне бесплатно смогут посещать спортивные объекты. Также акция предусматривает организацию спортивных мероприятий в муниципалитетах области. Декада, призванная продвигать идеи здорового образа жизни и привлекать северян всех возрастов к активному отдыху, продлится в регионе до 4 сентября.

В дни проведения «Спортивных каникул в Заполярье» центральные спортивные площадки по всей Мурманской области будут доступны для свободного посещения. Мурманчан и гостей заполярной столицы приглашают в легкоатлетический манеж. С 27 августа по 4 сентября здесь можно будет бесплатно заниматься в тренажерном зале, на беговых дорожках, площадке общей физической подготовке и универсальной площадке. Также доступен для бесплатного посещения настольный теннис. Кроме манежа в Мурманске к акции присоединился Молодёжный спортивный центр.

В Кольском районе 2 сентября пройдут сеансы свободного плавания в «Гольфстриме» в Коле и в плавательном бассейне в Мурмашах. Любой желающий сможет заниматься оздоровительным плаванием с 10:45 до 14:00.

Бесплатный прокат палок для скандинавской ходьбы и теннисных ракеток в Дворце спорта будет доступен для жителей Кандалакши в весь период Декады ЗОЖ с 13.00 до 15.00.

Мончегорск также предоставит возможность плавания для всех желающих 3 сентября с 8.00 до 10.00 в Бассейне №1. Кроме того на лодочных станциях городского парка и озера Лумболка пройдут интересные занятия на каяках и байдарках. Попробовать свои силы северяне в популярных водных видах спорта смогут 29 и 30 августа. Режим работы необходимо уточнять в турклубе «Сариола».

Дом физкультуры в Оленегорске откроет свои двери с 29 августа по 2 сентября для занятий в тренажерном зале с 15.00 до 17.00. Также жители города смогут посетить бассейн Дома физкультуры 30 и 31 августа с 15.00 до 16.00.

Как сообщает региональное Министерство спорта, к Декаде здорового образа жизни присоединились и другие муниципалитеты. Всего в рамках акции будет проведено порядка 183 мероприятий по различным видам спорта.

Скачать подробный перечень спортивных объектов, участвующих в программе «Спортивные каникулы в Заполярье», и список запланированных мероприятий можно на сайте Министерства спорта в разделе «Мероприятия».