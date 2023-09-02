В Мурманской области стартует экологическая акция «Спасибо за чистую тундру!»

Мурманская область является участником ежегодной экологической акции по уборке тундры от бытового, строительного мусора на маршрутах кочевий оленей вблизи поселений под девизом «Спасибо за чистую тундру!».

Акция проводится по инициативе территориально-соседской общиной коренных малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого автономного округа и направлена на ликвидацию накопленного экологического ущерба в высоких широтах. Основная цель экологической акции – это бережное отношение к окружающей среде, минимизация травм оленей от различного мусора. Особенно опасны для животных битые бутылки, обломки металлических конструкций и химреагенты.

Как сообщает Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области, в этом году проведение экологической акции «Спасибо за чистую тундру» планируется в выходные дни в период с 1 сентября по 1 октября.

Участниками социально значимого проекта могут быть общественные организации и учреждения, хозяйствующие субъекты, а также студенты, предприниматели, оленеводы, жители городов и национальных поселков.

Бережное отношение к земле и к окружающей среде – это основа сохранения баланса между хозяйствующими добывающими предприятиями и коренными малочисленными народами Севера, ведущими традиционный образ жизни.

Ответственные лица для взаимодействия на территории нашего региона:

- Минприроды региона, Погорелова Александра Александровна, (тел.: 48-68-10, e-mail: pogorelovaaa@gov-murman.ru);

- ГОБУ «Центр народов Севера», Чупрова Надежда Ивановна (тел.: 41-15-38, e-mail: nadchuprova@inbox.ru).