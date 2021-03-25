В Мурманской области стартует этап Кубка России по парусному спорту

С 25 по 28 марта в рамках 86-го международного традиционного Праздника Севера в регионе пройдёт этап Кубка России по парусному спорту среди спортсменов от 14 лет и старше. В Заполярье будет дан старт заключительному 4–му этапу Кубка России по парусному спорту в дисциплинах «сноукайтинг-курс-рейс-лыжи», «сноукайтинг-курс-рейс-доска», а также 2-му заключительному этапу Кубка России в дисциплинах «сноукайтинг-фристайл-лыжи», «сноукайтинг-фристайл-доска».

За медали поборются представители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Чебоксар, Самары, Тольятти, Мурманской, Ленинградской, Ярославской и Архангельской областей.

Параллельно с этапом Кубка России в эти дни стартуют региональные соревнования Праздника Севера по парусному спорту в дисциплинах «сноукайтинг» и «зимний виндсерфинг», а также соревнования по парусному спорту «Джикс» среди спортсменов до 11, 14 и 17 лет.

Так, 25 марта в 11.00 состоится торжественная церемония открытия Праздника Севера по парусному спорту на 27 км Верхнетуломского водохранилища (турбаза «Теремок»), а в 12.00 начнутся состязания в дисциплине «зимний виндсерфинг» и «сноукайтинг». Для болельщиков организуют палатку с обогревом, чай и свежую выпечку.

Ранее соревнования планировалось провести на 85 км от развилки на Териберку, но из-за плохой погоды принято решение изменить место стартов первого соревновательного дня. В остальные дни, с 26 по 28 марта, место проведения соревнований остается прежним. Начало в 11.00.

25 марта в 9.30 бесплатные автобусы, организованные для зрителей, отправятся от Центрального стадиона профсоюзов до турбазы «Теремок». 27 марта – в 8.00 до 85 км от развилки на Териберку.

Министерство спорта Мурманской области обращает внимание, что в зависимости от погодных условий места проведения соревнований могут меняться. Информация о каких-либо изменениях в программе мероприятий Полярной Олимпиады заранее будет опубликована на официальном сайте ведомства https://sport.gov-murman.ru.