В Мурманской области стартует ежегодная акция «Культурная суббота. Игры народов России детям»

С 24 по 30 июля в рамках ежегодной акции «Культурная суббота. Игры народов России детям» пройдёт порядка 50 мероприятий, на которых юные северяне познакомятся с играми народов России.

Акция «Культурная суббота», направленная на популяризацию традиций народов России, проходит в рамках проекта «Культура для школьников». В этом году она посвящена детским играм и забавам, которые ярко выделяются в самобытной культуре каждого народа, а также являются неотъемлемой частью повседневной жизни и обязательным элементом праздничных мероприятий.

26 июля в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова для ребят из летних оздоровительных лагерей пройдёт мастер-класс по традиционным народным играм. Школьники узнают много нового об истории и правилах народных игр и, конечно, смогут стать их участниками.

27 и 28 июля для ребят пройдёт познавательно-игровое мероприятие «Саамские игры» в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке. Юные северяне поиграют в саамские игры «Оленьи бега» и «Саамскую рыбалку». Также ребята споют саамскую песню «йойк» и попробуют повести хоровод. Используя язык саамских символов, юные гости создадут собственный узор на бумажной рукавице.

29 июля Мурманский областной краеведческий музей пригласит ребят на интерактивную площадку «Оленный народ». Юные северяне познакомятся с экспозицией «Хозяйство и быт саамов в XVIII – начале XX вв.» и с временной выставкой «Последние номады Европы», а также поучаствуют в настольных играх саамской тематики. Самых маленьких посетителей ждёт раскраска «Саамская одежда». Узнать подробнее о мероприятиях, которые состоятся в рамках акции «Культурная суббота. Игры народов России детям», можно в группах учреждений в социальной сети «ВКонтакте».

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, проект «Культура для школьников» направлен на духовное, эстетическое и художественное развитие школьников, повышение культурной грамотности подрастающего поколения. В 2019 году проект был успешно запущен в 11 пилотных регионах, с 1 сентября 2020 года – реализуется в 85 регионах страны.

Фото: https://gov-murman.ru