В Мурманской области число браков растёт, а разводов становится меньшеКонкуренция за рабочие места в Мурманской области снизилась почти в 1,5 раза за год
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)21.07.23 08:45

В Мурманской области стартует ежегодная акция «Культурная суббота. Игры народов России детям»

С 24 по 30 июля в рамках ежегодной акции «Культурная суббота. Игры народов России детям» пройдёт порядка 50 мероприятий, на которых юные северяне познакомятся с играми народов России.

Акция «Культурная суббота», направленная на популяризацию традиций народов России, проходит в рамках проекта «Культура для школьников». В этом году она посвящена детским играм и забавам, которые ярко выделяются в самобытной культуре каждого народа, а также являются неотъемлемой частью повседневной жизни и обязательным элементом праздничных мероприятий.

26 июля в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова для ребят из летних оздоровительных лагерей пройдёт мастер-класс по традиционным народным играм. Школьники узнают много нового об истории и правилах народных игр и, конечно, смогут стать их участниками.

27 и 28 июля для ребят пройдёт познавательно-игровое мероприятие «Саамские игры» в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке. Юные северяне поиграют в саамские игры «Оленьи бега» и «Саамскую рыбалку». Также ребята споют саамскую песню «йойк» и попробуют повести хоровод. Используя язык саамских символов, юные гости создадут собственный узор на бумажной рукавице.

29 июля Мурманский областной краеведческий музей пригласит ребят на интерактивную площадку «Оленный народ». Юные северяне познакомятся с экспозицией «Хозяйство и быт саамов в XVIII – начале XX вв.» и с временной выставкой «Последние номады Европы», а также поучаствуют в настольных играх саамской тематики. Самых маленьких посетителей ждёт раскраска «Саамская одежда». Узнать подробнее о мероприятиях, которые состоятся в рамках акции «Культурная суббота. Игры народов России детям», можно в группах учреждений в социальной сети «ВКонтакте».

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, проект «Культура для школьников» направлен на духовное, эстетическое и художественное развитие школьников, повышение культурной грамотности подрастающего поколения. В 2019 году проект был успешно запущен в 11 пилотных регионах, с 1 сентября 2020 года – реализуется в 85 регионах страны.

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Конкуренция за рабочие места в Мурманской области снизилась почти в 1,5 раза за год
-Фоторепортаж (6+)VIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкусВ День металлурга в Мончегорске было жарко от праздникаСлавна Масленица в Мурманске!
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПОВЕСТКА ДНЯМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОДМурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДА
-

Последние комментарии

Дмитрий
06.07.23 14:36
Здравствуйте!! Похожая ситуация была у меня! Накануне праздников, Дня всех Влюбленных и 23 февраля, по объявлению на Авито, решил приобрести крабов! Откликнулся парень, сказал что доставит свежих, тол
Комментарий к новости:Тимур Иващенко, адвокат Мурманской коллегии адвокатов: о законной ловле краба в Мурманской области, или Одна поучительная история лицензионной ловли деликатесов
Алексей
29.06.23 23:27
Грамотеи журналистики... врио пишется ВрИО. *** Для сведения возмущённого и внимательного читателя: http://www.bolshoyvopros.ru/questions/ 2460716-kak-pishetsja-vrio-v-dokumentah- bolshimi-ili-mal
Комментарий к новости:Глава региона Андрей Чибис провёл встречу с жителями Алакуртти
Еленская Татьяна Александровна
23.06.23 13:33
Проживаю на Халатина 21- 37. Было отключение горячей воды по 22.06.23 включительно. Сегодня уже 23.06 23 13:28 и до сих пор нет гор.воды. Часто отсутствует подогрев воды поздно ночью. Порой даж
Комментарий к новости:ОАО «Мурманэнергосбыт» разъясняет: за высокие платежи за тепло по «факту» отвечают приборы учёта и мороз
-Правовая консультация (18+)Эксперт «SuperJob» рассказал, за что могут уволить на испытательном сроке
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире16:35«Почему Я». Познавательная программа, 7-8 серия (12+)17:30«Ступени цивилизации». Научно-популярная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Редкая работа: рейтинг по-настоящему единичных вакансий июля в СЗФО по версии hh.ru-PRO Валюту (16+)Курс евро упал почти на 1,18 рубля, доллар потерял почти 50 копеек-PRO Энергетику (18+)Запрягаем ветер за Полярным кругом-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 21 июля-PRO Нефть и газ (18+)Чем заняты титаны в Белокаменке, или Здесь создаётся будущая экономика России-PRO Законы (18+)Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, регламентирующий в РФ процедуру северного завоза
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика