В Мурманской области стартует ежегодный конкурс на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности

Ежегодный конкурс Министерства просвещения РФ на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности стартует в Мурманской области. Конкурс проводится с 2019 года по поручению Президента РФ Владимира Путина.

Основная цель – поддержка и поощрение педагогов, демонстрирующих высокие результаты в обучении и воспитании школьников, а также создание условий для развития профессионального и творческого потенциала учителей. Также конкурс помогает делиться успешным опытом и повышает престиж профессии учителя.

Принять участие в конкурсе могут учителя общеобразовательных организаций, для которых основным местом работы является образовательное учреждение, реализующее программы начального общего, основного общего и среднего общего образования. При этом педагогическая нагрузка должна составлять не менее 18 часов в неделю, а стаж педагогической деятельности — не менее трех лет. Кандидатов выдвигает сама школа.

По итогам конкурсного отбора победителям присуждаются премии Министерства просвещения Российской Федерации в размере 200 тысяч рублей.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, приём и регистрация конкурсных документов и материалов осуществляются в Институте развития образования по адресу: Мурманск, ул. Инженерная, 2а. Получить консультацию по вопросам участия можно по телефону 8 (8152) 400-758. С порядком проведения конкурса можно ознакомиться на сайте Министерства образования и науки Мурманской области.

