В Мурманской области стартует грантовый конкурс молодёжных проектов и программ в обновленном формате

Комитет молодёжной политики Мурманской области запускает прием конкурсных заявок на соискание грантов в форме субсидий из областного бюджета на реализацию молодёжных социально значимых проектов и программ.

Приём заявок пройдёт с 18 марта по 21 апреля. Основное изменение касается формы подачи заявок. Теперь участники будут использовать систему «Электронный бюджет» для взаимодействия и подачи своих проектов.

«Мы стремимся улучшить процесс подачи заявок и сделать его более доступным для молодежи. Новый формат позволит участникам легко и удобно представлять свои идеи», – отметила председатель комитета молодёжной политики Мария Чернышева.

Конкурс поддерживает различные направления, включая социально значимые инициативы, профилактику негативных явлений в молодежной среде, патриотическое воспитание и развитие добровольчества.

На гранты могут претендовать физические лица в возрасте от 18 до 35 лет, юридические лица, работающие на территории Мурманской области, включая молодёжные и детские общественные объединения, а также представители женсоветов соединений и воинских частей.

Подробную информацию можно получить по телефону 8 (8152) 48-65-64 (доб. 1354). Ознакомиться с положением о конкурсе можно на официальном сайте комитета молодёжной политики Мурманской области или на портале «Наш Север».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/