В Мурманской области стартует I региональный фестиваль кукольного искусства «КуклоАРТ»

В 2025 году главной темой фестиваля станет «Северная кукла». Программа включает конкурс, мастер-классы и ярмарку декоративно-прикладного творчества.

Как сообщает vk.com/murmanculture, на конкурс принимаются самодельные куклы, изготовленные из различных материалов и по любой технологии в семи номинациях: «Полярная Звезда» (семейное творчество); «Северная краса» (детское творчество); «Северный характер» (профессия в образе куклы); «Сокровища Севера» (куклы в национальных костюмах); «Север сказочный» (сказочные и мифические герои); «Душа Севера» (авторское решение) и «Мы на Севере живем» (композиции).

Заявку на участие в конкурсе можно прислать до 14 марта. Подведение итогов запланировано на 13 апреля. Выставка работ победителей состоится в Мурманской областной научной библиотеке с 1 по 15 июля.

Фестиваль «КуклоАРТ» проводится в Заполярном с 2020 года. В этом году событие стало региональным и проходит при поддержке Министерства культуры Мурманской области.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457282368%2Fwall-139605315_29597