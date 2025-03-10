Февраль удивил региональных метеорологов своими рекордамиМеждународный арктический форум-2025: в культурной программе МАФ сделан акцент на демонстрации уникальности и достижений арктических регионов, а также ведущей роли России в освоении Заполярья
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)10.03.25 19:35

В Мурманской области стартует I региональный фестиваль кукольного искусства «КуклоАРТ»

В 2025 году главной темой фестиваля станет «Северная кукла». Программа включает конкурс, мастер-классы и ярмарку декоративно-прикладного творчества.

Как сообщает vk.com/murmanculture, на конкурс принимаются самодельные куклы, изготовленные из различных материалов и по любой технологии в семи номинациях: «Полярная Звезда» (семейное творчество); «Северная краса» (детское творчество); «Северный характер» (профессия в образе куклы); «Сокровища Севера» (куклы в национальных костюмах); «Север сказочный» (сказочные и мифические герои); «Душа Севера» (авторское решение) и «Мы на Севере живем» (композиции).

Заявку на участие в конкурсе можно прислать до 14 марта. Подведение итогов запланировано на 13 апреля. Выставка работ победителей состоится в Мурманской областной научной библиотеке с 1 по 15 июля.

Фестиваль «КуклоАРТ» проводится в Заполярном с 2020 года. В этом году событие стало региональным и проходит при поддержке Министерства культуры Мурманской области.

 

 

 

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457282368%2Fwall-139605315_29597

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Женщины Мурманской области получают приглашения на вакансии и работу заметно чаще мужчин
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

Екатерина
21.02.25 11:32
Уважаемый президент В В Путин, уважаемые депутаты и сенаторы !!! Мы граждане РФ просим Вас вернуть людям возможность оплаты наличными за мобильную связь в терминалах !!! Без личных кабинетов и гос
Комментарий к новости:С 2025 года россияне не смогут заплатить за сотовую связь наличными без предъявления паспорта либо без идентификации через портал «Госуслуги»
VADIM UZLOV
03.02.25 16:48
Невозможно дозвониться.....Поувольняйте бюрократов( разберитесь в безобразии)!
Комментарий к новости:«Мурманскводоканал» запустил новый номер многоканального телефона для граждан
Д.О. Вернер
29.01.25 14:19
Чёрт поДери! "Этот закон нарушает..." Простите, а вы все где были в августе 91? На дворе капитализм, а вы ещё не перестроились...
Комментарий к новости:С 2025 года россияне не смогут заплатить за сотовую связь наличными без предъявления паспорта либо без идентификации через портал «Госуслуги»
-Правовая консультация (18+)Новая этика на рынке труда: что сейчас является дискриминацией и по каким причинам можно идти в Трудовую инспекцию
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
242526272812345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире03:30Новости. Информационная программа (12+)04:00«География вкуса». Кулинарная программа (12+)04:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В России в 2024 году доходы обеспеченных россиян росли быстрее, чем малообеспеченных-PRO Валюту (16+)Курс евро просел почти на 1,42 рубля, доллар теряет почти 75 копейки-PRO Энергетику (18+)2,5 миллиарда рублей вложат «Россети Северо-Запад» в энергокомплекс Мурманской области в 2025 году-PRO ЖКХ (18+)Начальники управлений административных округов Мурманска оперативно реагируют на замечания горожан во время выездных встреч-PRO Нефть и газ (18+)Правительство России передало строительство магистрального газопровода Волхов – Мурманск компании «Газпром»-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в марте
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика