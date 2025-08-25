В Мурманской области стартует кампания по вакцинации от сезонного гриппа

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в медицинские организации Мурманской области поступили первые партии вакцины против сезонного гриппа: 40050 доз вакцины для взрослого населения («Совигрипп» и «Флю-М»); 67250 доз вакцины для детей и беременных женщин («Ультрикс квадри» и «Совигрипп»).

Несмотря на то, что активность вируса гриппа ещё не отмечается, к предстоящему эпидсезону необходимо заранее подготовиться, особенно тем, кто находится в группе риска.

Вакцинация особенно важна для детей (с 6 месяцев до 7 лет и школьников), беременных женщин, людей старше 60 лет, студентов, медиков, а также работников социальной сферы, образования, транспорта, торговли и граждан с хроническими заболеваниями.

Для старшего поколения в рамках губернаторского проекта «Северное долголетие» возможна единовременная (в один день) вакцинация от пневмококковой инфекции с прививкой от гриппа.

С 30 августа пройти вакцинацию станет ещё удобнее. Сделать прививку можно будет не только в медицинских учреждениях, но и в пунктах «витаминизации».

График работы прививочных кабинетов можно уточнить на сайтах медицинских организаций.



Фото: https://gov-murman.ru/info/news/