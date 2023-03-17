В Мурманской области стартует конкурс грантов для молодёжи

Комитет молодёжной политики Мурманской области в период с 20 марта по 20 апреля запускает прием конкурсных заявок на соискание грантов в форме субсидий из областного бюджета на реализацию молодёжных социально значимых проектов и программ.

Конкурс направлен на вовлечение молодёжи Мурманской области в творческую деятельность и социальную практику, а также повышение гражданской активности, формирование здорового образа жизни и раскрытие потенциала молодёжи в интересах социально-экономического развития Мурманской области.

На конкурс могут быть представлены социально значимые проекты и программы, предусматривающие осуществление деятельности по направлениям: социально значимые молодёжные инициативы; профилактика негативных явлений в молодежной среде; патриотическое воспитание (в том числе создание военно-патриотических клубов); развитие добровольческого движения.

Проекты и программы должны быть реализованы не позднее 10 декабря 2023 года.

Размер гранта определяется конкурсной комиссией с учётом сметы расходов соискателя гранта, но не может превышать для проекта – четырёхсот тысяч рублей, для программы – одного миллиона рублей.

Как сообщает региональный комитет молодёжной политики, участниками конкурса могут стать: физические лица в возрасте от 18 до 35 лет, проживающие на территории Мурманской области (возраст заявителя определяется на дату подачи заявки на участие в конкурсном отборе); юридические лица – некоммерческие организации, реализующие основные направления молодёжной политики на территории Мурманской области, в том числе региональные и местные молодежные и детские общественные объединения.

Подробности о конкурсе размещены по ссылке.

Заявку можно подать на портале «Молодая Арктика».