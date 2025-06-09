В Мурманской области стартует конкурс грантов на оборудование рабочих мест для ветеранов СВО и инвалидов III группы

Министерство труда и социального развития Мурманской области объявляет о начале конкурса грантов, направленного на оборудование рабочих мест для ветеранов специальной военной операции (СВО) и инвалидов III группы.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели региона могут подать заявки на получение гранта в размере до 150000 рублей на каждое рабочее место.

Важно отметить, что поддержка не требует софинансирования со стороны работодателя. Участники конкурса обязуются трудоустроить работника на оборудованное рабочее место на срок не менее 6 месяцев.

Приём заявок на участие в конкурсе открыт с 4 июня по 11 июля 2025 года. Заявки можно подавать через платформу «Электронный бюджет» с использованием электронной подписи.

Министерство труда и социального развития Мурманской области призывает всех заинтересованных работодателей воспользоваться этой возможностью для создания комфортных условий труда и поддержки ветеранов и людей с ограниченными возможностями.

Фото: https://vk.com/fond_zo_murman?z=photo-220884459_457242972%2Fwall-220884459_2418