В Мурманской области стартует конкурс наглядной агитации «Береги лес от пожара»

Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области объявляет о старте регионального конкурса наглядной агитации «Береги лес от пожара».

Конкурс проводится для привлечения внимания подрастающего поколения к проблеме лесных пожаров, популяризации знаний в области культуры пожарной безопасности в лесу.

К участию в конкурсе приглашаются северяне в возрасте от 7 до 17 лет включительно.

Работы принимаются с 8 апреля до 5 мая в следующих номинациях:

1. Буклет

- «Причины и последствия лесных пожаров»;

- «Соблюдение правил пожарной безопасности в лесу».

2. Листовка

- «Причины и последствия лесных пожаров»;

- «Соблюдение правил пожарной безопасности в лесу».

Как сообщает Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области, подробнее – в положении конкурса, а также по телефонам: 8 (8152) 48-68-04, +7 (963) 360-60-66.

Победители и призёры конкурса получат дипломы и памятные призы.

Фото: https://gov-murman.ru