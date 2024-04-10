В Мурманской области стартует конкурс наглядной агитации «Береги лес от пожара»
Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области объявляет о старте регионального конкурса наглядной агитации «Береги лес от пожара».
Конкурс проводится для привлечения внимания подрастающего поколения к проблеме лесных пожаров, популяризации знаний в области культуры пожарной безопасности в лесу.
К участию в конкурсе приглашаются северяне в возрасте от 7 до 17 лет включительно.
Работы принимаются с 8 апреля до 5 мая в следующих номинациях:
1. Буклет
- «Причины и последствия лесных пожаров»;
- «Соблюдение правил пожарной безопасности в лесу».
2. Листовка
- «Причины и последствия лесных пожаров»;
- «Соблюдение правил пожарной безопасности в лесу».
Как сообщает Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области, подробнее – в положении конкурса, а также по телефонам: 8 (8152) 48-68-04, +7 (963) 360-60-66.
Победители и призёры конкурса получат дипломы и памятные призы.
Фото: https://gov-murman.ru