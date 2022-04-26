В Мурманской области стартует новый поток тренинг-курса для начинающих предпринимателей «Шаг за шагом»

В Мурманской области в рамках Дней предпринимательства 4 мая стартует второй поток тренинг-курса «Шаг за шагом», который организован Центром поддержки предпринимательства Мурманской области совместно с региональным Министерством развития Арктики и экономики.

Курс создан для того, чтобы повысить интерес населения Мурманской области к предпринимательству, создать условия для увеличения количества субъектов МСП, помочь начинающим предпринимателям увеличить свои качественные показатели, тем самым усилив их позиции в регионе, а также принять участие в муниципальных и региональных конкурсах грантов.

Программа напрямую помогает развитию отдаленных населенных пунктов, улучшению качества жизни населения, а также косвенно снижает отток населения из районов области. Участники курса, успешно прошедшие тестирование и получившие положительную рецензию по бизнес-плану, получают сертификат для дальнейшей защиты. Необходима предварительная регистрация на платформе https://шагзашагом51.рф/, после чего появится доступ к прохождению тестирования и просмотру обучающих видеороликов.

Курс продлится до 24 мая. Участники, успешно прошедшие тестирование и получившие положительную рецензию по бизнес-плану, получают сертификат для дальнейшей защиты. Тренинг-курс проходит в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, субъектам МСП для участия необходимо обязательно пройти регистрацию на Цифровой платформе МСП и платформе «Работа России». Дополнительную информацию можно получить по телефону +7 (815 2) 41-07-44 или на сайте бизнес51.рф.