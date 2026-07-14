В Мурманской области стартует новый проект «Здоровый Север», который объединит в себе ряд очень важных инициатив

Главная задача проекта — обеспечение максимальной доступности медицинской диагностики и санитарного просвещения для каждого жителя Кольского Заполярья, независимо от места проживания.

«В регионе запускается новый медицинский проект «Здоровый Север», который войдёт в народную программу «На Севере — жить!». Он направлен на расширение профилактической базы и поддержку здорового образа жизни. Проект чётко структурирует и объединяет новые полезные инициативы и те, которые уже реализуются в регионе. Решение о его запуске стало одним из главных итогов Мурманского конгресса молодых врачей, объединившего около 200 начинающих специалистов из областных медицинских учреждений», — рассказал вчера заместитель губернатора – министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев.

Отправной точкой для разработки программы стал первый Конгресс молодых врачей Мурманской области, состоявшийся в июне 2026 года. В ходе стратегических сессий молодые специалисты со всего региона выработали ряд предложений по совершенствованию кадровой политики, развитию медицинских учреждений и укреплению общественного здоровья.

Инициативу объединить идеи молодых врачей в единую комплексную программу выдвинула заслуженный врач России, депутат Государственной Думы Татьяна Кусайко. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поддержал данное предложение, поручив региональному Минздраву реализовать проект.

«Здоровый Север» будет работать по четырём ключевым направлениям.

Так, в торговых центрах Мурманска открываются стационарные пункты для ежедневного экспресс-скрининга. Благодаря использованию технологий искусственного интеллекта пациенты смогут оперативно оценить давление, пульс, сатурацию и уровень стресса.

Для обслуживания отдалённых населённых пунктов по утверждённому графику продолжат курсировать мобильные комплексы «Поезда здоровья». Выездные врачебные бригады оснащены аппаратами УЗИ, ЭКГ, флюорографами, маммографами, а также собственной лабораторией и полноценным стоматологическим кабинетом. С подробным графиком работы «Поезда здоровья» можно ознакомиться на сайте регионального Министерства здравоохранения. Направление можно получить у лечащего врача.

Третье направление – «Палатки здоровья». Эти быстровозводимые пункты разместятся в местах массового скопления людей с конца июля до конца сентября. В течение 5–7 минут посетители смогут проверить базовые показатели здоровья и при необходимости получить направление на прохождение диспансеризации.

В рамках проекта также будет работать лекторий «Школа здоровья» на базе пространства СОПКИ.СЕМЬЯ. Это очные и онлайн-занятия, посвященные профилактике заболеваний, семейной психологии, отказу от вредных привычек и управлению стрессом в климатических условиях Крайнего Севера.

Как сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области, стационарные пункты, выездные мобильные комплексы и «Палатки здоровья» начинают свою работу с конца июля. Подробный график работы объектов, актуальные адреса и расписание лекций публикуются на официальном сайте и в соцсетях Министерства здравоохранения Мурманской области, а также в официальном сообществе проекта «Здоровый Север» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/571055/#&gid=1&pid=2