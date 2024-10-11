Футбольный клуб «Торговый порт» - вице-чемпион турнира «Битва на Севере»На Северном флоте операторы дронов приступили к практическим занятиям на специальном полигоне
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)11.10.24 11:30

В Мурманской области стартует новый социальный проект для семей военнослужащих «Мы – семья»

В Мурманской областной научной библиотеке презентовали новый социальный проект «Мы – семья» для семей военнослужащих флотских городов и молодых семей, которые живут в Мурманске.

Продумали идею и реализовали проект на средства регионального гранта комитета молодёжной политики Мурманской области Елена Трапезникова, Оксана Чаликова и Елена Печегина. Девушки являются жёнами военнослужащих Северного флота, выпускницами образовательной программы «Женщина-лидер. Флотские города», которые прошли обучение социальному проектированию в Мастерской управления «Сенеж» при поддержке Единого волонтёрского центра Мурманской области.

Напомним, цель образовательной программы «Женщина-лидер. Флотские города» – помочь женщинам развить в себе компетенции, необходимые для создания собственных социальных проектов, направленных на улучшение качества жизни во флотских городах, поддержку военнослужащих и развитие института семьи. По итогам обучения успешно прошли защиту двадцать проектов, многие из которых реализуются в Заполярье.

Социальный проект «Мы – семья» направлен на тех, кто хочет разобраться в сложных ситуациях и решить проблемы в семье, улучшить семейную жизнь и понять свою роль в семье, обрести счастье в семейных отношениях с помощью занятий по психологии и творчеству.

Мероприятия проекта стартуют 19 октября в Мурманске. Для более 25 семей военнослужащих пройдут лекции, практики и мастер-классы от специалистов мурманского тренингового центра, которые поделятся эффективными техниками в области семейной психологии. Итогом проекта станет фестиваль семейных ценностей, который пройдёт в Оленегорске 30 ноября.

На презентации концепции проекта руководитель Единого волонтёрского центра Евгения Чибис пожелала успехов организаторам и участникам.

«Девчонки успели получить региональный грант на реализацию проекта ещё во время обучения в «Сенеже». Сразу было ясно, что их инициативе суждено воплотиться в жизнь. Цель проекта благая – помогать преодолевать сложности, которые могут возникнуть в каждой семье. Здорово, что в Год семьи у нас запускаются такие важные проекты от супруг военнослужащих», – отметила Евгения Чибис. ⠀

Заместитель министра труда и социального развития Мурманской области Ирина Горельцева и исполняющий обязанности председателя комитета молодёжной политики Мария Чернышова поблагодарили организаторов за мероприятия, которые сплачивают семьи не только внутри, но и между собой и отметили важность такой работы в современных реалиях.

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Новая глава в истории освоения Арктики: от ледокола «Ленин» до титанов Северного Ледовитого океана
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВВ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ НУЖНЫ НЕ ТОЛЬКО ЗНАНИЯ, НО И ТЕРПЕНИЕВЕРНУЛСЯ НА МАЛУЮ РОДИНУ И ПРОДОЛЖИЛ КАРЬЕРУ ВРАЧА
-

Последние комментарии

Ольга
10.10.24 19:58
Спасибо! Очень интересно!
Комментарий к новости:Антон Зарайский: об обязательном медицинском страховании
Сергей
08.10.24 20:50
Сделали только половину дороги и то плохо. Тротуары не делали. Зато табличку первым делом приделали. Позор
Комментарий к новости:В Мурманске по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» и плана «На Севере — жить» завершён ремонт на улице Александра Невского
Светлана
04.10.24 09:58
Отправляете вы гуманитарную помощь участникам СВО, если да то как можно связаться с вами. Мой сын с г. Ефремова подписал контракт в г. Мурманске. Помощи с Ефремова им нет, сказали только с города, гд
Комментарий к новости:«Караван 51» - помощь участникам специальной военной операции оказывают ветераны Афганистана
-Правовая консультация (18+)Руководитель юридической практики в «SuperJob» Александр Южалин рассказал, как увеличить себе отдых в 2025 году
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3012345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире16:10«Шоу профессий». Документальный фильм, Сезон 3 (6+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)«SuperJob»: по мнению россиян, порог бедности сегодня — 43 тысячи рублей в месяц-PRO Валюту (16+)Нефть слабо дешевеет, доллар США стабилен в паре с евро-PRO Энергетику (18+)На энергоблоке №2 Кольской АЭС досрочно завершился плановый капитальный ремонт с элементами модернизации-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 11 октября-PRO Нефть и газ (18+)Владимир Путин: сжиженный природный газ российских арктических проектов стал одним из основных грузов Северного морского пути-PRO Законы (18+)В Петрозаводске состоялось заседание постоянного комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по социальной политике
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика