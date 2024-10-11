В Мурманской области стартует новый социальный проект для семей военнослужащих «Мы – семья»

В Мурманской областной научной библиотеке презентовали новый социальный проект «Мы – семья» для семей военнослужащих флотских городов и молодых семей, которые живут в Мурманске.

Продумали идею и реализовали проект на средства регионального гранта комитета молодёжной политики Мурманской области Елена Трапезникова, Оксана Чаликова и Елена Печегина. Девушки являются жёнами военнослужащих Северного флота, выпускницами образовательной программы «Женщина-лидер. Флотские города», которые прошли обучение социальному проектированию в Мастерской управления «Сенеж» при поддержке Единого волонтёрского центра Мурманской области.

Напомним, цель образовательной программы «Женщина-лидер. Флотские города» – помочь женщинам развить в себе компетенции, необходимые для создания собственных социальных проектов, направленных на улучшение качества жизни во флотских городах, поддержку военнослужащих и развитие института семьи. По итогам обучения успешно прошли защиту двадцать проектов, многие из которых реализуются в Заполярье.

Социальный проект «Мы – семья» направлен на тех, кто хочет разобраться в сложных ситуациях и решить проблемы в семье, улучшить семейную жизнь и понять свою роль в семье, обрести счастье в семейных отношениях с помощью занятий по психологии и творчеству.

Мероприятия проекта стартуют 19 октября в Мурманске. Для более 25 семей военнослужащих пройдут лекции, практики и мастер-классы от специалистов мурманского тренингового центра, которые поделятся эффективными техниками в области семейной психологии. Итогом проекта станет фестиваль семейных ценностей, который пройдёт в Оленегорске 30 ноября.

На презентации концепции проекта руководитель Единого волонтёрского центра Евгения Чибис пожелала успехов организаторам и участникам.

«Девчонки успели получить региональный грант на реализацию проекта ещё во время обучения в «Сенеже». Сразу было ясно, что их инициативе суждено воплотиться в жизнь. Цель проекта благая – помогать преодолевать сложности, которые могут возникнуть в каждой семье. Здорово, что в Год семьи у нас запускаются такие важные проекты от супруг военнослужащих», – отметила Евгения Чибис. ⠀

Заместитель министра труда и социального развития Мурманской области Ирина Горельцева и исполняющий обязанности председателя комитета молодёжной политики Мария Чернышова поблагодарили организаторов за мероприятия, которые сплачивают семьи не только внутри, но и между собой и отметили важность такой работы в современных реалиях.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/