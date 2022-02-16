В Мурманской области стартует операция «Лесовоз»

С 1 марта 2022 года на землях государственного лесного фонда стартует межведомственная оперативно-профилактическая операция «Лесовоз», которая традиционно проводится каждый год на территории Кольского Заполярья. Соответствующее постановление подписано губернатором Мурманской области Андреем Чибисом.

Главная цель операции – обеспечение охраны лесов от незаконных рубок, пресечение незаконного оборота и транспортировки нелегально заготовленной древесины.

В проведении операции «Лесовоз» будут задействованы государственные лесные инспекторы Министерства и ГОКУ Мурманской области «Региональный центр лесного и экологического контроля», должностные лица территориальных органов УМВД России по Мурманской области и другие контрольно-надзорные органы.

Ответственность за несоблюдение требований действующего законодательства в случае отсутствия и ненадлежащего заполнения сопроводительных документов на перевозку древесины предусмотрена частью 5 статьи 8.28.1 КоАП РФ в виде административного штрафа в размере от 30 до 50 тысяч рублей (для должностных лиц), в размере от 500 до 700 тысяч рублей (для юридических лиц). Кроме того, судом может быть принято решение о конфискации перевозимой древесины и транспортного средства.

Как сообщает региональное Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства, внимание северян обращают на то, что с 1 января утверждены новая форма электронного сопроводительного документа на транспортировку древесины и продукции её переработки, состав сведений, включаемых в электронный сопроводительный документ на транспортировку древесины и продукции ее переработки, а также требования к формату и порядку заполнения электронного сопроводительного документа на транспортировку древесины и продукции её переработки.