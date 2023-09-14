В Мурманской области стартует осенняя сессия онлайн-уроков по финансовой грамотности

Новый сезон откроет первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова, которая проведёт урок «Эволюция платежей: от наличных до цифрового рубля». Школьники и студенты колледжей смогут подключиться к трансляции 19 сентября в 9.30 по московскому времени или посмотреть во «ВКонтакте», где будет возможность задать вопросы лектору.

Как сообщает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации, в расписание осенней сессии включены 21 актуальная тема по финансовой грамотности и модуль по профориентации, на котором слушатели узнают о профессиях финансиста, бизнес-аналитика и педагога. Специальные занятия будут посвящены знакомству с конкретными финансовыми продуктами – например, впервые пройдут онлайн-уроки по облигациям. Обновится и оформление уроков, оно сделает темы личного финансового планирования, страхования и инвестирования ещё интереснее и понятнее.

Более современным и удобным стал сайт онлайн-уроков: создан каталог, где можно подобрать занятие по модулю, классу и уровню сложности, открыта страница с ответами на часто задаваемые вопросы и инструкциями по подключению.

Напомним, онлайн-уроки по финансовой грамотности для учеников 8–11 классов и студентов колледжей Банк России проводит с 2015 года. Можно подключаться к ним как классом или группой, так и индивидуально, а также задавать вопросы в прямом эфире. Лекции читают представители мегарегулятора, сотрудники крупных банков, преподаватели вузов и эксперты рынка. По итогам предыдущей сессии весной 2023 года Мурманская область вошла в тройку лидеров Северо-Запада по просмотрам онлайн-уроков и стала лидером по охвату – к проекту присоединились все без исключения школы и колледжи региона. Количество просмотров онлайн-уроков в регионе составило около 26 тысяч.

Фото предоставлено Отделением по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации.