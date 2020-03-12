В Мурманской области стартует приём заявок на конкурс «Лучшие товары и услуги Мурманской области 2020 года»

16 марта начинается приём заявок на участие в 23-м региональном конкурсе «Лучшие товары и услуги Мурманской области 2020 года» в рамках Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России».

Организаторы конкурса - ФБУ «Мурманский ЦСМ» и Правительство Мурманской области.

Основная цель конкурса - стимулирование организаций и предприятий к повышению качества, безопасности, экологичности и ресурсоэффективности продукции и услуг в интересах потребителей, содействие росту конкурентоспособности и заполнению внутреннего рынка страны высококачественными товарами отечественного производства.

Конкурс проводится среди товаров и услуг по номинациям: продовольственные товары; промышленные товары для населения; продукция производственно-технического назначения; изделия народных и художественных промыслов; услуги для населения; услуги производственно-технического назначения.

В конкурсе могут участвовать предприятия, организации, индивидуальные предприниматели Мурманской области различных организационно-правовых форм и объемов производства.

Как сообщает Министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области, победителям конкурса присваивается звание Лауреата или Дипломанта. Лауреатам предоставляется право представлять нашу область в федеральном этапе конкурса Программы «100 лучших товаров России».

Участие в конкурсе позволяет заявить о своей продукции (услуге) как качественной, конкурентоспособной, востребованной потребителями, способствует расширению рынков сбыта, внедрению новых инструментов качества и повышает деловую репутацию.

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 16 марта по 15 мая. Информацию о конкурсе можно получить на сайте ФБУ «Мурманский ЦСМ»: www.mcsm.ru, по телефону (8152) 28-79-72 или по адресу: г. Мурманск, ул. Фестивальная, 25.