В Мурманской области стартует приём заявок на участие в программе «Земский работник культуры»

С 15 апреля начинается приём заявок на право получения единовременной компенсационной выплаты в рамках реализации программы «Земский работник культуры». Это специалисты, которые переезжают работать в населённые пункты с численностью населения до 50 тысяч человек.

Напомним, проект «Земский работник культуры» заработал по всей стране с начала этого года. Цель программы — привлечение специалистов в учреждения культуры в малых населённых пунктах региона. Участники программы смогут получить единовременную выплату в размере 1 млн рублей, при этом специалисту необходимо проработать в выбранном населённом пункте не менее 5 лет. Инициатива направлена на усиление кадрового потенциала сферы культуры и создание комфортных условий для работников.

Заявки на участие в конкурсе Министерством культуры региона будут приниматься с 15 апреля по 15 июля этого года. Победителей конкурса определит конкурсная комиссия в срок до 30 июля. Трудовой договор между работником и учреждением должен быть подписан до 1 сентября. Выплата будет перечислена работнику до 1 ноября текущего года.

Актуальный перечень вакансий, требования к участникам и подробная информация доступны на официальном сайте министерства культуры Мурманской области по ссылке.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/