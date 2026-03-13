В Мурманской области стартует приём заявок на участие в программе «Земский работник культуры»

С 16 марта начинается приём заявок на получение единовременной компенсационной выплаты в рамках реализации программы «Земский работник культуры». Размер единовременной выплаты для специалистов культуры, которые переехали работать в населённые пункты региона с численностью населения до 50 тысяч человек, составляет 1 миллион рублей.

Так, претендовать на выплату смогут работники, трудоустроившиеся в учреждения культуры или образовательные организации в сфере культуры на вакантные должности, включенные в утвержденный перечень на 2026 год. При этом специалисту необходимо проработать в выбранном населенном пункте не менее 5 лет. Заявочная кампания продлится до 15 июля 2026 года.

Победители конкурсного отбора будут определяться ежемесячно по мере поступления заявок до полного распределения предусмотренных средств. После включения специалиста в список получателей трудовой договор с организацией должен быть заключен в течение 20 рабочих дней. Затем в течение 10 рабочих дней оформляется трёхсторонний договор между Министерством культуры, работником и учреждением. Сама выплата перечисляется работнику в течение 30 рабочих дней после подписания этого договора.

Актуальный перечень вакансий, полные требования к участникам и порядок подачи заявок опубликованы на официальном сайте Министерства культуры Мурманской области по ссылке.

Напомним, проект «Земский работник культуры» реализуется по всей стране с 2025 года. Цель программы — привлечение специалистов в учреждения культуры в малых населенных пунктах региона. Инициатива направлена на усиление кадрового потенциала сферы культуры и создание комфортных условий для работников.

