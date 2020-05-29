В Мурманской области стартует проект «Первый опыт трудоустройства подростков»

В рамках стратегического плана «На севере – жить. 2030» в Мурманской области запускается проект «Первый опыт трудоустройства подростков». Планируется, что он охватит порядка девяти тысяч северян в возрасте от 14 до 18 лет. По поручению губернатора на летнюю кампанию 2020 года из областного бюджета будет выделено дополнительно 86 млн рублей.

«Принципиально важно, чтобы молодые люди могли получить нормальную работу. А для того, чтобы проект запустился по-настоящему, мы будем компенсировать работодателю 30 процентов, и тогда эти рабочие места для подростков будут не только на наших муниципальных предприятиях, а в различных сферах экономики региона», – сказал губернатор в ходе состоявшегося сегодня заседания правительства Мурманской области.

Как озвучено на заседании, оплата будет производиться по фактически отработанному времени, также подростки получат материальную поддержку в размере 2100 рублей. Максимальная заработная плата в рамках трудового законодательства – от 14 до 23 тысяч рублей в месяц за занятость в течение 4-7 часов в день.

Как рассказал министр труда и социального развития Мурманской области Сергей Мякишев, в условиях сегодняшней ситуации проект станет дополнительным стимулом для работодателей, привлечёт к труду подростков. Вакансии для молодёжи очень востребованы на рынке труда Мурманской области.

Проект будет реализован на условиях софинансирования – за счет средств работодателей, местного и областного бюджетов. Деньги, выделенные регионом, пойдут на компенсацию расходов работодателей в части оплаты стоимости проведения спецоценки условий труда рабочих мест для подростков и до 30% расходов пойдет на зарплату школьников. Таким образом, в перспективе подростки будут обеспечены рабочими местами во всех муниципалитетах на ближайшие 5 лет.

Дети будут привлечены к уборке и благоустройству школьных и дошкольных зданий и территорий, мелкому ремонту мебели, смогут благоустраивать и озеленять парки и скверы, заниматься благоустройством воинских захоронений, памятников и мемориалов, также им предложат работу на компьютере, социальную работу.

Чтобы устроиться на работу летом, необходимо обратиться в центр занятости населения по месту жительства. Как подчеркнул Сергей Мякишев, при трудоустройстве важно иметь пакет документов, включающий:

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

медицинскую справку о состоянии здоровья (форма 086-у);

реквизиты к банковской карте Сбербанка РФ, открытой на имя подростка;

страховое свидетельство пенсионного фонда (СНИЛС);

документ, подтверждающий обучение в образовательной организации;

письменное разрешение родителей или опекуна (с обязательным приложением копии паспорта родителя или опекуна) – только для 14-летних подростков;

разрешение из органов опеки и попечительства муниципального образования – только для 14-летних подростков;

свидетельство ИНН (при наличии);

справку об отсутствии судимости (по требованию работодателя в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации).

Министерство информационной политики Мурманской области