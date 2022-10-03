В Мурманской области стартует профильная смена для будущих литераторов

Центр выявления и поддержки одаренных детей и молодежи «Полярная звезда» организует проведение профильной смены «Живые классики: поэзия, проза, литературоведение» по направлению «Искусство». Подобная обучающая программа для заполярных школьников пройдет в Мурманской области впервые.

Со 2 по 9 октября для юных литераторов будет организована насыщенная программа. Молодые таланты посетят лекции, семинары и мастер-классы, а также будут принимать участие в тематических обсуждениях. Для участников смены подготовлены экскурсии.

Образовательная программа направлена на развитие творческого мышления, разбор тонкостей смысловых значений слов. Под руководством опытных наставников – председателя Мурманского отделения Союза писателей России Ильи Виноградова и лауреата Всероссийской Арктической литературной премии имени В.С. Маслова Дмитрия Коржова – участники профильной смены узнают, как достичь главной цели писательства – создать такой текст, который способен ожить на страницах книги и оставить свой запоминающийся след в сердце читателя.

Педагогами школы также выступят эксперты XII Межрегионального литературного форума-фестиваля «Капитан Грэй». Это ведущие российские писатели, литературные критики, редакторы российских литературных журналов и организаторы крупных литературных конкурсов и фестивалей Нина Ягодинцева (Челябинск), Светлана Чураева (Уфа), Виктория Татур (Красногорск Московской области), Андрей Тимофеев (Москва) и другие.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, опытные преподаватели помогут юным писателям и поэтам реализовать свои творческие способности, а также найти новые взгляды, подходы и методы красочного выражения своих мыслей и ощущений. В рамках смены ребята смогут поближе познакомиться с деятельностью Мурманского отделения Союза писателей России, принять участие в заседании областного литобъединения «Мурман» и мероприятиях XII Межрегионального литературного форума-фестиваля «Капитан Грэй», который состоится в Кольском Заполярье с 7 по 9 октября.

Фото: https://gov-murman.ru