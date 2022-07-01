3 июля губернатор Андрей Чибис вновь проведёт «гибридную прямую линию» в телеэфире и соцсетяхВ Мурманской области стартует программа поддержки жилищного строительства «Свой дом в Арктике»
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Мурманская область. Арктика (16+)01.07.22 12:30

В Мурманской области стартует программа поддержки жилищного строительства «Свой дом в Арктике»

Запуск в Мурманской области программы поддержки жилищного строительства «Свой дом в Арктике» стал главной темой вчерашнего заседания регионального правительства под руководством губернатора Андрея Чибиса. О новой мере поддержки доложил первый заместитель министра строительства Алексей Грачиков.

«Мера направлена на то, чтобы люди оставались жить в Мурманской области, развивались здесь, не рассматривали переезд. Это главная наша задача. Мы предлагаем поддержать тех, кто примет решение построить свой дом у нас на Севере, в Мурманской области», – подчеркнул Андрей Чибис.

Как сообщил Алексей Грачиков, в рамках программы 1,5 млн смогут получить многодетные семьи и 1 млн рублей – работники социальной сферы и ключевых отраслей экономики для Мурманской области без ограничений по возрасту. Перечень будет утверждён в ближайшее время. При этом, категории получателей будут ограничены по ряду имущественных факторов, в числе которых наличие в собственности автомобиля большой мощности не старше двух лет, объектов недвижимости и коммерческой недвижимости, жилых помещений более 40 метров на человека.

Использовать эти деньги можно будет на покупку готового дома у застройщика, построить по договору подряда, или купить готовый домокомплект с последующей установкой его на фундамент и подведением инфраструктуры.

«Учитывая стоимость дома, это существенная поддержка, и это может стать решающим фактором при выборе – купить маленькую квартиру в другом регионе в многоэтажном так называемом «человейнике», или свой просторный дом в Мурманской области, и жить с комфортом. Это новый вектор развития жилищного строительства на Кольском Севере. Современные технологии очевидно позволяют прекрасно обустроить дом для комфортного проживания в нашем регионе», – отметил губернатор.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в отношении строительства или приобретения домокомплекта программа распространяется на любые участки в Мурманской области в границах населённого пункта, с видом разрешённого использования «жилищное строительство», для подсобного хозяйства или садоводства. Обязательным условием участия в программе под эти цели является наличие земельного участка в собственности или на ином праве пользования. При этом подрядчиком или застройщиком может быть только юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.

Региональным оператором программы является АНО «Центр содействия жилищному строительству Мурманской области».

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