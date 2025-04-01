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Мурманская область. Арктика (16+)01.04.25 17:30

В Мурманской области стартует региональный этап ежегодной Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей»

18 апреля в Мурманской области пройдёт первый этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Основная цель ярмарки – не только быстрый подбор работы, но и помощь в планировании карьеры. Вместе с вакансиями будут представлены все возможности современной службы занятости.

В Кольском Заполярье мероприятие состоится сразу во всех кадровых центрах службы занятости. Центральные площадки – в Мурманске (ул. Книповича, 48), Мончегорске (ул. Нюдовская, 16) и Кандалакше (ул. Пронина, 22а). Также задействованы будут площадки кадровых центров в Апатитах, Коле, Никеле, Кировске, Оленегорске и других городах и районах региона. Помимо этого, мотивационно-консультационные мероприятия в рамках Всероссийской ярмарки трудоустройства будут проведены в Мурманской Центре образования «Лапландия», Печенгском библиотечном объединении, Кандалакшском Центре «Мой Бизнес» и других популярных локациях.

Все мероприятия пройдут одновременно с 10.00 до 16.00. На ярмарке будут представлены более 1500 вакансий из 80 предприятий, в том числе: АО «Апатит», АО «Северо-Западная Фосфорная Компания», ОАО  «РЖД», Филиал «35 СРЗ», АО «ЦС «Звёздочка», АО «НК «Роснефть», «Мурманскнефтепродукт», АО «СПО «АРКТИКА», АО «Мурманская областная электросетевая компания», АО «Мурманэнергосбыт», УФПС Мурманской области, АО «Мурманский морской торговый порт», АО «Мурманский ТЭЦ», АО «Олкон», АО «Ковдорский ГОК», АО «Кольская ГМК», ООО «Печенгастрой», ООО «Русский Лосось» и многие другие.

Всероссийская ярмарка трудоустройства объединит соискателей и работодателей из разных отраслей экономической деятельности. Крупные корпорации и предприятия представят свои вакансии и возможности карьерного роста. Для соискателей – это возможность сразу пройти собеседование с несколькими работодателями, узнать о том, как повысить свои профессиональные компетенции или пройти переобучение по востребованной профессии и о той поддержке, которую можно получить со стороны государства при трудоустройстве. Работодатели смогут провести отбор кандидатов и заполнить имеющиеся вакансии», – рассказал министр труда и социального развития Мурманской области Сергей Мякишев.

Как отмечает Министерство труда и социального развития Мурманской области, наряду с работодателями к проведению ярмарки будут привлечены эксперты, которые помогут выпускникам, студентам и их родителям наметить наиболее перспективные отрасли для дальнейшего трудоустройства, а тем, кто только выбирает свою будущую профессию – узнать о самых востребованных направлениях. Также на ярмарке пройдут различные обучающие мероприятия, направленные на развитие коммуникативных навыков и финансовой грамотности, тренинги по темам самопрезентации на собеседовании и управления конфликтом, будут организованы дискуссионные площадки, семинары, профориентационные игры, мастер-классы, круглые столы и викторины. Каждый участник сможет пройти тестирование на определение индивидуальной системы мотивации и предрасположенности к определенному виду занятий.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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