В Мурманской области стартует региональный этап конкурса «100 лучших товаров России»

9 марта начинается приём заявок на участие в 24-м региональном конкурсе «Лучшие товары и услуги Мурманской области 2021 года» в рамках Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России».

Основная цель его проведения – стимулирование организаций и предприятий к повышению качества, безопасности, экологичности и ресурсоэффективности продукции и услуг в интересах потребителей, содействие росту конкурентоспособности и заполнению внутреннего рынка страны высококачественными товарами отечественного производства.

В этом году конкурс проводится среди товаров и услуг по шести номинациям: «Продовольственные товары», «Промышленные товары для населения», «Продукция производственно-технического назначения», «Изделия народных и художественных промыслов», «Услуги для населения», «Услуги производственно-технического назначения».

К участию приглашают предприятия, организации, индивидуальные предприниматели Мурманской области различных организационно-правовых форм и объемов производства. Прием заявок с 9 марта по 21 мая.

По итогам конкурса победителям присваивается звание лауреата или дипломанта, а также предоставляется право в течение двух лет использовать знак «Лучший товар (услуга) Мурманской области» в рекламных целях и размещать его на упаковке продукции. Лауреаты смогут представить наш регион в федеральном этапе конкурса Программы «100 лучших товаров России».

Условия участия в конкурсе размещены на официальном сайте ФБУ «Мурманский ЦСМ». Кроме того, получить дополнительную информацию можно по адресу: г. Мурманск, ул. Фестивальная, 25; по телефону (8152) 28-79-72 или электронной почте: ishchenko@mcsm.ru.

Как напоминает Министерство информационной политики Мурманской области, с 1998 года участниками регионального конкурса стали 945 товаров и услуг от 578 предприятий и организаций Мурманской области. 451 товар и услуга представили наш регион в федеральном этапе конкурса Программы «100 лучших товаров России». Организаторы конкурса – правительство Мурманской области и Мурманский центр стандартизации, метрологии и испытаний.