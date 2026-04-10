В Мурманской области стартует региональный этап конкурса «Лучший по профессии» для ветеранов СВО

Открыт приём заявок на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии». В 2026 году особое внимание уделено специальной номинации «Второй старт», созданной для ветеранов специальной военной операции.

Эта номинация предназначена для защитников Отечества, которые вернулись к мирной жизни и успешно реализуют свой потенциал в гражданских специальностях.

Региональный этап пройдёт на площадке филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» по Мурманской области (адрес: г. Мурманск, просп. Ленина, 23, корп. 1) и ГОКУ «Центр занятости населения Мурманской области».

Программа испытаний включает три обязательных модуля:

1. История возвращения к профессиональной деятельности;

2. Тестовые задания по вопросам охраны труда и трудовым правам работников;

3. Кейс-задание «Фотография моего лучшего рабочего дня».

Как сообщает Министерство труда и социального развития Мурманской области, победитель регионального этапа представит нашу область на федеральном уровне, который пройдёт 1 и 2 октября в Самарской области.

Кто может участвовать: ветераны СВО, работающие по различным гражданским специальностям (за исключением государственных и муниципальных служащих).

Срок подачи заявок: по 17 апреля 2026 года.

Подать заявку можно в электронном виде по ссылке: konkurs.trudvsem.ru. Положение о конкурсе доступно по ссылке.

