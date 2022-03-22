В Мурманской области стартует региональный этап всероссийского конкурса «Воспитатель года»

В Мурманской области открывается региональный этап всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года». Конкурс проводится с 2010 года и является одним из ярких профессиональных мероприятий, которое объединяет самых творческих работников системы дошкольного образования.

Учредителями конкурса выступают Министерство просвещения Российской Федерации и Общероссийский Профсоюз образования. Региональный этап организует Министерство образования и науки Мурманской области совместно с региональным институтом развития образования. Старт соревнований 22 марта 2022 года.

Цель конкурса – демонстрация передового педагогического опыта работников дошкольных образовательных учреждений, популяризация профессии воспитателя.

В этом году в конкурсе «Воспитатель года Мурманской области - 2022» принимают участие педагоги дошкольных образовательных организаций из 11 муниципальных образований Мурманской области: Мурманска, ЗАТО Заозерск, Оленегорска, Полярных Зорь, Апатитов, Кандалакши, Печенгского округа, Кольского района, Кировска, ЗАТО г. Североморск.

В конкурсе в номинации «Педагогический дебют» примут участие и молодые специалисты, педагогический стаж которых составляет менее 3 лет.

Конкурсантов ждут интересные испытания: «Моя педагогическая находка», «Защита образовательной ситуации с воспитанниками», «Мастерская педагога» и «Ток-шоу «Профессиональный педагог».

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, победитель регионального этапа конкурса, занявший первое место, представит Мурманскую область на федеральном этапе конкурса в октябре этого года.