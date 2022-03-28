Сегодня в Мурманской области стартует сразу два предпринимательских конкурса. Об этом на оперативном совещании в правительстве региона напомнил губернатор Андрей Чибис.

Первый – это конкурс грантов для предпринимателей на приобретение франшизы. Финансовая поддержка составляет до 1 млн рублей. Средства можно будет направить в том числе на аренду помещений и приобретение оборудования, оргтехники, мебели и др.

Второй – конкурс на получении субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим общественно значимую деятельность.

«Не буду повторять, насколько это важно и актуально в наши дни. Решения будем принимать очень оперативно, чтобы деньги быстрее пошли на помощь заполярным бизнесменам», – отметил Андрей Чибис.