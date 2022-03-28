В Мурманской области стартует тренинг-курс для предпринимателей «Шаг за шагом»

1 апреля в Мурманской области стартует тренинг-курс «Шаг за шагом», который организован Центром поддержки предпринимательства Мурманской области совместно с Министерством развития Арктики и экономики Мурманской области.

Он создан для того, чтобы повысить интерес населения Мурманской области к предпринимательству, создать условия для увеличения количества субъектов МСП, помочь начинающим предпринимателям увеличить свои качественные показатели, тем самым усилив их позиции в регионе, а также принять участие в муниципальных и региональных конкурсах грантов.

Программа напрямую помогает развитию отдаленных населенных пунктов, улучшению качества жизни населения, а также косвенно снижает отток населения из районов области. Участники курса, успешно прошедшие тестирование и получившие положительную рецензию по бизнес-плану, получают сертификат для дальнейшей защиты. Необходима предварительная регистрация на платформе https://шагзашагом51.рф/, после чего появится доступ к прохождению тестирования и просмотру обучающих видеороликов.

Этап тестирования необходимо пройти до 06.04.2022 года.

6 апреля с 10.00 до 12.00 состоится вебинар по теме «Бизнес-планирование». Допуск к вебинару только для участников, успешно прошедших тестирование. Сдача бизнес-планов на проверку тренеру до 11 апреля включительно.

13 апреля состоится второй вебинар «Бизнес-планирование» с разбором популярных ошибок и ответы на вопросы участников курса. Сдача откорректированных бизнес-планов – до 18 апреля.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, участники курса, успешно прошедшие тестирование и получившие положительную рецензию по бизнес-плану, получают сертификат для дальнейшей защиты.

Тренинг-курс проходит в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Дополнительную информацию можно получить по телефону +7 (815 2) 41-07-44 или на сайте бизнес51.рф.