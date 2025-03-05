В Мурманской области стартует весенняя сессия образовательного центра «Юрий Башмет – молодым дарованиям России»

В Мурманске начинается новый сезон мероприятий образовательной программы «Юрий Башмет – молодым дарованиям России». 6 и 7 марта на базе Детской музыкальной школы №1 имени А.Н. Волковой пройдут открытые мастер-классы по игре на балалайке для учащихся детских школ искусств региона. Экспертом выступит доцент Московского государственного института музыки имени А.Г. Шнитке, лауреат всероссийских и международных конкурсов Евгений Шабалин.

Мастер-классы проходят в открытом формате: после завершения активные участники получат дипломы, а слушатели – подтверждающие сертификаты. Подробная программа мероприятий размещена в официальной группе Мурманского колледжа искусств в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, образовательный центр работает в Мурманской области с 2022 года по инициативе губернатора Андрея Чибиса. Проект создает условия для творческого роста юных музыкантов Кольского Заполярья, предоставляя им возможность учиться у ведущих педагогов региона и страны. Ежегодно в рамках мастер-классов, лекций и творческих встреч около 500 талантливых северян совершенствуют навыки и раскрывают свой потенциал под руководством опытных наставников.

Как отмечает региональное Министерство культуры, проект реализуется при поддержке министерства культуры Мурманской области, Мурманского колледжа искусств и областной филармонии. Партнером выступает Русское концертное агентство. Отметим, что эта инициатива стала важным шагом в реализации задач регионального плана «На Севере – жить!» по поддержке заполярных талантов.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/