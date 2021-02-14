В Мурманской области стартует VI Региональный чемпионат «Молодые профессионалы»

В понедельник, 15 февраля, будет дан старт VI Региональному чемпионату «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Мурманской области. В нём примут участие 304 конкурсанта и более 350 экспертов. Соревнования пройдут на площадках 12 региональных колледжей, Мурманского областного центра дополнительного образования «Лапландия», ПАО «Аэропорт Мурманск».

В этом году в список регионального чемпионата добавилось девять новых компетенций: «Фрезерные работы на станках с ЧПУ», «Аддитивное производство», «Обработка листового металла», «Охрана труда», «Банковское дело», «Столярное дело», «Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома», «Сервис на воздушном транспорте», «Мобильная робототехника (юниоры)».

Всего регламентом регионального чемпионата заявлено 37 соревновательных компетенций для основной возрастной группы и юниоров, а также семь компетенций для участников возрастной категории 50+ «Навыки мудрых».

15 февраля в 14.00 состоится торжественная церемония открытия регионального чемпионата, трансляция будет организована на YouTube-канале чемпионата.

С 16 по 19 февраля пройдут соревнования по компетенциям, мастер-классы и профориентационные мероприятия, мероприятия деловой программы.

20 февраля в 14.00 состоится торжественная церемония подведения итогов и закрытия регионального чемпионата.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, церемонии открытия и закрытия регионального чемпионата, а также мероприятия деловой программы пройдут в онлайн-формате.

Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) проводится при поддержке правительства Мурманской области, организаторы - Министерство образования и науки Мурманской области и Региональный координационный центр «WorldSkills Russia».