В Мурманской области стартует всероссийская акция «Декада ГТО»

С 1 ноября по 30 декабря в Мурманской области пройдёт всероссийская акция «Декада ГТО». Мероприятие направлено на повышение уровня физической подготовки населения и пропаганды здорового образа жизни.

В рамках декады жители Мурманской области смогут пройти испытания и тесты ГТО в соответствии со своей возрастной ступенью – от 6 лет и старше. После успешного прохождения испытаний участники могут получить знак отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО в зависимости от выполненного норматива – золотой, серебряный или бронзовый. Количество полученных знаков суммируется в каждом муниципалитете, лучшие из которых получат награды от регионального центра ГТО.

Кроме получения значка за успешное прохождение нормативов ГТО, участники также смогут оформить налоговый вычет (при условии прохождения диспансеризации в 2025 году), а абитуриенты – получить дополнительные баллы при поступлении в учебные заведения.

Чтобы принять участие в акции «Декада ГТО», северяне могут обратиться в центр тестирования в своём муниципалитете. Список адресов доступен по ссылке. Более подробную информацию также можно уточнить в региональном центре ВФСК ГТО.

Как отмечает региональное Министерство спорта, с момента возрождения ВФСК «Готов к труду и обороне» на официальном сайте движения www.gto.ru зарегистрировались более 51 тысячи жителей Мурманской области, более 30 тысяч приняли участие в выполнении комплекса ГТО, из них почти 20 тысяч выполнили нормативы ГТО на знаки отличия. Напомним, развитие физической культуры и спорта является одним из ключевых направлений губернаторского плана «На Севере – Жить!».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/556361/#&gid=1&pid=1