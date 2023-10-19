В Мурманской области стартует второй сезон конкурса «Регистрируйся и побеждай»

В Мурманской области во второй раз стартует конкурс для тех, кто любит заниматься спортом и вести активный образ жизни. Правила участия простые: при каждом посещении спортивных объектов в разных муниципалитетах Кольского Заполярья необходимо отсканировать QR-код, размещённый на специальной навигационной табличке, зарегистрироваться на платформе «Мой Спорт».

После первичной регистрации заполнение информации при последующих посещениях не требуется.

Для участия в конкурсе необходимо с 25 октября 2023 года по 10 января 2024 года посетить спортивные объекты и отсканировать QR-код не менее 9 раз. Список объектов и положение о конкурсе можно найти по ссылке: https://sport.gov-murman.ru/events/proekt-registriruysya-i-pobezhday-/.

15 января 2024 года в прямом эфире в социальной сети «ВКонтакте» будут подведены итоги конкурса. Генератор случайных чисел выберет победителей в каждом муниципалитете в четырех возрастных категориях: 6-15 лет, 16-29 лет, 30-59 лет, 60 лет и старше. Для них подготовлены специальные наборы «На Севере – Спорт!».

Фото: https://gov-murman.ru