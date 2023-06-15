В Мурманской области стартует второй сезон проекта «От родника до океана»

В нашем регионе стартует второй сезон проекта «От родника до океана» для корпоративных волонтёров, суть которого – привести в порядок популярные родники Кольского полуострова. Год назад в добровольческом проекте Единого волонтерского центра приняли участие 250 корпоративных волонтеров. Летом 2023 года к акциям могут присоединиться новые участники, уточняют организаторы.

По информации Кольского научного центра РАН, сегодня в регионе более 70 родников. В прошлом году благодаря проекту «От родника до океана» в Мурманской области за два месяца активной работы компании и неравнодушные северяне помогли обустроить 10 родников от Мурманска до Умбы: соорудили к ним тропинки, крыши, лавочки и новые беседки, а также убрали и вывезли с территории вокруг более 200 мешков с мусором. Каждый источник курировала организация, сотрудники которой внесли свой вклад в дело сохранения северной природы. Это корпоративные добровольцы из АО «Мурманэнергосбыт», АО «Мурманский морской торговый порт», ПАО «ТГК-1», ПАО «ГМК «Норникель», АО «МОЭСК», АО «Олкон», АО «Кольская ГМК», филиала «АтомЭнергоСбыт», волонтёров Регионального центра развития добровольчества и поддержки молодёжных движений. Также в акциях приняли участие федеральная платформа «Чистая Арктика», Кольский научный центр РАН и неравнодушные местные жители.

Этим летом участники проекта продолжат благоустройство территорий десяти источников, выбранных в прошлом году. Например, добровольцы из компании «МОЭСК» уже начали уборку родника Каменный и благоустройство источника в Умбе. А активисты «КолАтомЭнергоСбыта» уже побывали на своём объекте и определили фронт работ на ближайшие месяцы. Волонтёры «ТГК-1» в прошлом году построили и установили новую беседку для родника Верхнетуломский, на этот раз они приняли решение привести в порядок еще один источник, расположенный в районе Кандалакши.

«Мы благодарим волонтёров за поддержку проекта «От родника до океана». В прошлом году помимо очистки родников учёные Кольского научного центра РАН взяли пробы воды и проверили их чистоту. В результате у каждого источника появилась табличка с актуальной информацией о состоянии воды. В этом году мы предлагаем корпоративным волонтёрам вернуться к родникам, которые они облагораживали в прошлом году, и провести там контрольную уборку или благоустройство площадок вокруг источников», – отметила Евгения Чибис, руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, кроме того, Единый волонтёрский центр предлагает присоединиться к акции и новым организациям. По вопросам участия компаний и коллективов в проекте можно обращаться в Единый волонтёрский центр по телефону +7 (909) 562-51-30.

Фото: https://gov-murman.ru