В Мурманской области стартует XIII конкурс детского рисунка по охране труда

Министерство труда и социального развития Мурманской области объявляет о начале приёма заявок на XIII региональный конкурс детского рисунка по охране труда.

Творческое состязание проводится ежегодно и направлено на формирование у подрастающего поколения культуры безопасности, осознанного отношения к сохранению жизни и здоровья в образовательной и будущей трудовой деятельности.

К участию приглашаются юные жители Мурманской области в возрасте от 7 до 15 лет включительно.

Номинации конкурса 2026 года:

• «Безопасный труд глазами детей» – рисунки, посвящённые представителям различных профессий в процессе работы, современной спецодежде и средствам индивидуальной защиты.

• «Мои правила безопасности» – сюжетные композиции, отражающие безопасное поведение в школьной среде: на уроках физики, химии, труда, физкультуры, а также на переменах.

• «Охрана труда в знаках и символах» – творческая номинация для юных дизайнеров: разработка логотипов, эмблем и авторских персонажей-талисманов, символизирующих безопасность и заботу о здоровье.

Приём конкурсных работ открыт со 2 февраля по 20 марта 2026 года. Оценка рисунков и подведение итогов будут осуществляться экспертным жюри в составе представителей министерства, профессионального сообщества и партнёров конкурса.

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, победители и призёры в каждой номинации и возрастной группе будут отмечены дипломами и ценными подарками от спонсоров – крупнейших предприятий Мурманской области. Все участники получат именные сертификаты. Педагогам, подготовившим лауреатов (1, 2 и 3 места), будут вручены благодарственные письма.

Подробные требования к оформлению конкурсных работ, критерии оценки и контактная информация организаторов содержатся в положении о конкурсе.

Приглашаем юных художников Заполярья проявить свои таланты и напомнить взрослым о главном: безопасность – это ценность, которую важно беречь с детства.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/562159/#&gid=1&pid=1